MVP沙卡強勢搶正選　英格蘭16強出邊個？

英格蘭喺小組第2輪悶和蘇格蘭後，唔少球迷都質疑球隊進攻能力，領隊修夫基喺對捷克一仗即重整鋒線，基亞利殊同布卡約沙卡今屆首次正選上陣，只得19歲嘅布卡約沙卡更喺佢嘅大賽處子戰光芒四射，賽後獲歐洲足協選為今場MVP，強勢挑戰英格蘭正選席位。

沙卡今場代替菲爾科頓以右翼身份上陣，全場助攻助守表現突出，5次成功過人更加係英格蘭今屆單場最高紀錄，為球隊死氣沉沉嘅進攻注入活力同火花。英格蘭今場唯一入波，亦係由沙卡喺後場突破分球開始，成條右路幾乎靠佢一個打晒。

效力阿仙奴嘅沙卡賽後表示：「領隊修夫基畀我發揮自己嘅特點，就好似喺球會一樣咁踢，聽到溫布萊球場嘅球迷嗌我個名，感覺真係好正，喺家人見證下拎到MVP亦非常特別。」捷克領隊舒夏維亦點名大讚：「當沙卡同史達寧帶住波向前衝，真係好難阻止佢哋。」

英格蘭前線有唔少選擇，除哈利卡尼同史達寧穩佔正選席位外，剩低嘅右翼位置競爭激烈，菲爾科頓喺頭2輪賽事都有唔錯發揮，查頓辛祖、拉舒福特亦有強勁實力，不過沙卡今場踢出MVP級表現，唔知16強有冇機會保住正選位置呢？