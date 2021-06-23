黃金寶示範港隊奧運衫　拒談李慧詩爭獎機會

距離東京奧運開幕尚餘一個月，運動品牌FILA與港協暨奧委會合作，推出Road to Tokyo系列服裝，並找來幾位奧運代表、「亞洲車神」黃金寶及賽艇大師姐李嘉文親身示範。兩位退役運動員透露，或以評述身份參與這屆賽事，拉近港隊與市民的距離。

FILA的Road to Tokyo系列以港隊制服作設計藍本，包括短袖T恤、Polo衫、運動長、短褲，更有配合是次東奧的日本和風外套。系列數量有限，將於6月30日起在銅鑼灣SOGO百貨專櫃、FILA中環旗艦店及香港官方網店發售。

黃金寶和李嘉文日前親身示範服裝，並談及如何迎接東奧。阿寶表示已獲多間機構邀請，不排除以評述或其他身份，向市民講解不同項目的規則。被問到「牛下女車神」李慧詩的獎牌希望，他笑稱：「我不想給Sarah太大壓力，但我覺得今年港隊陣容頂盛，很多項目的運動員，例如單車、體操、乒乓球等，都曾在國際賽得獎，希望奧運也能達到理想成績。」

去年底宣布退役的李嘉文，則落實會以評述身份參與東奧。她相當期待講解賽艇隊唯一代表、師妹洪詠甄的賽事：「這屆奧運未必有觀眾，隨隊人員可能也會減少，很多事情無法控制。作為師姐，我希望她吸收經驗，突破自己。」

她續透露自己參加了體院的退役計劃，目前有一半時間在體院實習行政工作，另一半時間擔任教練，雖然還未確定未來路向，但坦言「這輩子都無法離開賽艇」：「很多人問我，有否後悔過當全職運動員，但我選擇了就不會後悔。賽艇帶來很多寶貴經驗，讓我的人生更精彩。」