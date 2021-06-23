曼聯出手　5000萬歐元搶購阿根廷中堅

英超豪門曼聯一直有意簽入中堅鞏固防線，英國傳媒指紅魔鬼最新睇中阿特蘭大後衞基斯甸羅美路，有意用5,000萬歐元(約4.6億港元)收購呢位23歲阿根廷國腳，下季同哈利馬古尼合作扼守中路。

基斯甸羅美路曾經效力祖雲達斯、熱拿亞，但直至今季被熱拿亞外借去阿特蘭大，表現先至大熟大勇，佢為呢支意甲神奇球隊踢31場聯賽，射入2球及2次助攻，另外踢7場歐聯都入1球及1次助攻，並當選今季意甲最佳後衞，可見佢極具級數。

身高1米85嘅基斯甸羅美路亦有份為阿根廷出戰今屆美洲國家盃，佢缺陣首場分組賽，阿根廷僅同智利打和1比1，基斯甸羅美路復出後，阿根廷近2場都贏1比0，可見有佢鎮守防線，球隊取勝機會大增。

值得一提，早前世界盃外圍賽，阿根廷作客哥倫比亞，基斯甸羅美路開賽130秒就入波，打破球王馬納當拿36年前嘅紀錄，成為阿根廷史上最快作客入球。佢唔止防守穩陣，仲有不俗入球能力，難怪曼聯對於基斯甸羅美路，志在必得。