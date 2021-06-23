前線敗家難破密集　博西班牙半場和

周四(24日)凌晨歐國盃E組尾輪生死戰，西班牙主場硬撼斯洛伐克。「狂牛」西班牙今屆進攻欠缺章法，尤其係面對鐵桶陣常久攻不下，斯洛伐克今仗唔輸亦可出線，一定你急我唔急玩死守，而且佢哋初段防守分外集中，半場和值得再追。（Now 618及616周四凌晨零時直播）

西班牙主帥安歷基仍未找到最佳陣容，又貿然放棄皇馬幫，導致發揮差強人意。「狂牛」今屆首輪面對瑞典嘅密集防守，全場圍攻卻一籌莫展，次輪對波蘭亦只能賽和1比1，箭頭艾華路莫拉達雖然先開紀錄，但續做「敗家仔」頻失機，謝拉特摩蘭奴更12碼宴客，中場徒有控球優勢，對撕破鐵桶陣幫助唔大。

西班牙依家只得2分，想肯定出線最好係贏波。有指早前確診嘅西班牙隊長布斯基斯已好番，預計佢今仗同另一中場堤亞高艾簡達拿會擔正，艾斯派古達同艾達馬查奧爾會上陣，加強右路側擊，不過咁大變動，令人質疑能否立即有效。

斯洛伐克有分落袋都收貨

斯洛伐克首輪擊敗波蘭，次輪面對瑞典，易邊後喺對手加強壓迫下表現走樣，最終輸0比1，值得留意嘅，係比卡歷、侯保根、古卡及隊長咸錫均年逾30，於末段難免會體力不繼，令球隊出現虎頭蛇尾情況。查實斯洛伐克依家累積3分，今仗唔輸有分落袋，就夠分出線，預計會踢得保守。翻查紀錄，斯洛伐克近4仗有3次開半場和，可見初段求穩特性，不妨再追。