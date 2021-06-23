死亡F組大結局　C朗麥巴比兩代球王交接

死亡之組最後一輪開波！歐國盃F組第3輪喺周四(24日)凌晨同時上演，葡萄牙將喺中立場匈牙利布達佩斯鬥法國，德國則於慕尼黑安聯球場迎戰匈牙利。隨住其他組別嘅第3名誕生，法國已率先「逃出生天」，但為爭取更好排名，今仗一樣唔會放過葡萄牙。另邊廂，德國坐擁地利，遇上實力差一截嘅匈牙利，定必獅子搏兔，務求由頭贏到尾！

F組最後一輪焦點對決，葡萄牙喺中立場鬥法國。雙方同屬歐洲一線球隊，因此近年交手戰況緊湊，近4次交手全開2球或以下，相信呢場都只會係一球上落，中位數2.5球細盤值博。（Now 618及616周四凌晨3時直播）

隨住A至C組嘅賽事完結，烏克蘭同芬蘭輸波，以3分排小組第3，令手執4分嘅法國最少能成為4支「最佳第3名」之一，鎖定出線資格。不過，呢支2018年世盃盟主又點會滿足於「掹車邊」出線，佢哋以世盃冠軍班底出戰今屆歐國盃，包括尼高路簡迪同哥倫天杜利素，都係中場十分難纏嘅悍將，可以為後防線築成堅固屏障。

法國前場名大於實

然而，法國前場依然欠缺入球運，兩仗過後只係入到兩球，火力同陣中攻擊手嘅名氣似乎不成正比，基沙文上仗多次出現喺右中場位置，不時仲要肩負埋防守任務，變相削弱佢嘅進攻威脅。

葡萄牙為保住出線希望，今仗對法國必須有分落袋。上仗呢支衞冕之師4度失守不敵德國，為穩陣起見，呢仗踢法勢必轉趨保守。值得留意係，兩軍過去6次交手，C朗都慘食白果，其中近4次對碰全開2球或以下，呢場強強相遇必定鬥到難分難解，中位數2.5球入球細不容錯過。