亞協盃　臺南冒雨3球淨勝220體育會

「亞協盃」J組周三（23日）於將軍澳運動場揭幕，兩支首次亮相的球隊，臺南市FC與220體育會正面交鋒。結果中華台北代表臺南市FC，憑陳瑞杰上下半場各省一粒，加上陳威全埋齋，以3比0輕取蒙古代表220體育會，取得球隊亞協第一勝。

兩軍皆是各自聯賽上季盟主，臺南市FC今仗排出442陣式，俄羅斯外援阿林、隊長吳俊青於中場一守一攻，游家煌、加勒比海島國射手馬可任雙箭頭，海地國腳班吉、陳瑞杰雙翼齊飛；220體育會進攻點主要來自中場皮亞域多、日援岩橋聡志，艾坦素、立石爽志則分別任左右翼支援前鋒尼亞馬索爾、巴卡基亞。

開賽初段受制於雨戰環境，兩軍略顯慢熱。3分鐘臺南率先施壓，吳俊青開出角球，馬可頂斜。17分鐘吳俊青中路發炮，未能考驗220門將艾卡泰文。

臺南25分鐘製造一次黃金機會，班吉接應角球銅頭一搖，被艾卡泰文單手托出。2分鐘後馬可近門勁射，再次未能射破220大門，但在32分鐘臺南一個美妙組織便成功撕破對手防線，班吉冷靜傳給陳瑞杰無人看管射成1比0。

半場前巴卡基亞「劏穿」臺南防線，可惜接應的尼亞馬索爾，單刀下竟使出一記橫傳，敵衞輕鬆解圍，220追平機會白白溜走，並落後1球完半場。

易邊後220體育會隨即「撳掣」，由拜仁蒙巴特換入岩橋聡志，但形勢佔優一方仍然是臺南。51分鐘吳俊青乖巧後踭，馬可射空門被比亞森高救駕擋走。

64分鐘右閘巴托搶球後直傳到臺南心臟地帶，巴卡基亞第一時間起腳，被陳威全捨身擋走。其後班吉引球推進回傳，陳瑞杰後上攻門又被艾卡泰文沒收。

遲遲未能追近的220，77分鐘憑巴托遠射攻門，潘文傑接實。雙方雨戰下陷入拉鋸，戰至83分鐘終於由陳瑞杰再次打破悶局，此子接應後備入替的馮少褀射成2比0。87分鐘，後衞陳威全都「整番粒」，禁區扣過對手射入埋齋。

最終臺南市FC憑陳瑞杰梅開二度和陳威全建功，在僅183名觀眾見證下，以3球輕取220體育會，取得球隊「亞協盃」首勝。