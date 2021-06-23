搶奪首名　德國勢「匈」夾狼吼半W

歐國盃「死亡F組」另一場大戰，德國喺主場火併匈牙利。德國上仗回勇反勝葡萄牙，士氣大振，呢場只要贏波便肯定能以小組頭兩名出線，主場出擊必搶韁，加上近年面對匈牙利常由頭贏到尾，半場主勝更可取。（Now 619及617周四凌晨3時直播）

德國首輪因曉姆斯擺烏龍而0比1輸畀法國，表現備受抨擊，好彩上輪對葡萄牙及時作出調整，將基拿比同夏維斯換位，尤其後者變身中鋒更具侵略性，佢射入1球之餘，又成功迫使對手擺烏龍，最終以4比2反勝葡萄牙，重拾信心。

匈牙利焗攻更易失守

雖然匈牙利今屆表現出強勁鬥心，上仗打和法國1比1，但同有主場之利、近6萬球迷支持不無關係。不過呢場有箭頭施沙拉爾要紮住上，而且要造訪德國，冇咗大量球迷助威，演出隨時打折扣。匈牙利兩戰只得1分，今場務必贏波先仲有出線機會，估計佢哋唔會好似首兩輪踢得咁保守，可惜匈牙利後防質素平平，壓得太前嘅後果隨時會被德國憑銳利反擊打爆，話唔定未到半場已經失守。

翻查紀錄，雙方近4次正面交鋒，德國取3勝1負明顯格食格，其中3次喺上半場取得領先優勢，呢次德軍勢必喺初段先發制人，半場主勝有計。