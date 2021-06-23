亞冠盃　出征武里南！傑志頭關迎擊FC泰港

應屆港超盟主傑志，周四（26日）晚在「亞冠盃」正式登場！將出征泰國武里南體育場，迎戰東道主FC泰港。「藍鳥」上周榮膺「香港足球明星選舉」9個獎項，加上射手丹恩奴域打破亞冠入球紀錄在望，今場硬撼上季泰超季軍的泰港，傑志定傾盡全力敲響勝鼓！(Now 633周四晚10時直播)

傑志上月在港超聯封王，乘餘勇赴泰國挑戰「亞冠盃」，首仗對手為應屆泰超季軍FC泰港，總監兼總教練朱志光表示一直有透過觀看比賽錄像，收集對手軍情：「泰港喺我心目中係有能力，佢哋踢得好有耐性，好識得利用邊路製造空位突破對手。」

闊別3年後傑志再戰「亞冠盃」，「朱Sir」亦為今次征途定下目標：「無論面對咩對手，我希望今次踢亞冠盃，傑志可以比上次更進步，甚至爭取出線。」傑志將於16日内踢完6場分組賽，「朱Sir」承認緊密賽程對球隊會是一大挑戰：「今次最難就係喺咁短嘅時間内要打晒，比賽之間相隔時間太短。」

尚欠2球便打破李同國「亞冠盃」入球紀錄的丹恩奴域指出，泰港擁有速度快翼鋒和能力高的中前場球員，特別是35歲韓援高瑟基，此子曾為蔚山現代贏得2012年亞冠，他亦曾與其在韓職多次交手：「佢係一位好重要嘅球員，擁有好強嘅右腳，佢嘅經驗同能力可以幫到泰港好多，我哋要好好看管佢。」

由41歲少帥沙拉活(Sarawut Treephan)領軍的FC泰港，上季共製造58個入球，攻力屬泰超第2強，雖然最終以第3名完成球季，但仍獲得首戰亞冠分組賽的機會。他們的火力來源，主要來自5號前鋒沙治奧蘇亞雷斯（Sergio Suarez），這名34歲西班牙球員曾效力拉斯彭馬斯，效力泰港4季間射入53球，數胡能力強。

其餘主力包括8號高瑟基、10號左翼波迪法拉及23號左閘奇雲迪羅拉姆，其中奇雲迪羅拉姆出產自瑞典超佐加頓斯，曾代表瑞典青年隊，現已轉籍成為泰國國腳。此外，新加盟的29歲馬達加斯加國腳約翰巴治奧（John Baggio）上季在泰超有16球斬獲，今場勢對傑志構成很大威脅。