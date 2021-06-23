智利6位球員捲入嫖妓醜聞　維達爾咁回應

早前一位名為Romain Henry嘅法國記者喺社交網上大爆，包括維達爾在內嘅6位智利球員，喺今屆美洲國家盃舉行期間集體嫖妓，公然違反防疫規定，將會被開除踢出球隊，更盛傳領隊拉沙迪可能辭職，搞到人心惶惶。拉沙迪同維達爾終於開腔否認，維達爾指係因為遭人妒忌，而被抹黑。

領隊拉沙迪反駁有關指控，稱完全係老作：「球隊之前曾經出現1單違反紀律事件，但並非外界所指嘅6位球員嫖妓，呢件事完全係假新聞，總之我哋會做好自己，應對各種不利影響。」

拉沙迪所指嘅違規事件，係維達爾同隊友加利美度喺早前世界盃外圍賽對玻利維亞前，無視防疫規定，請咗髮型師進入球隊入住嘅酒店，幫佢哋剪頭髮，仲影相放上社交網，兩人分別被罰3萬美元。

至於維達爾憑歌寄意，喺社交網發布名為《嫉妒》、《該死的嫉妒》嘅歌詞，當中歌詞包括話：「嫉妒的人想令我難堪，他們在嫉妒我，我知道，他們因為我的進步而煩惱」、「該死的嫉妒，生活就是這樣。」到底邊個妒忌維達爾，相信只有佢自己知。

智利將於周五(25日)早上美洲國家盃A組出戰巴拉圭，智利3戰取得1勝2和，已經提早取得8強席位。