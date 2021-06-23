【有片】蘇亞雷斯再創奸招　無賴到極點

烏拉圭前鋒蘇亞雷斯可以話係1位集「天使與魔鬼」於一身嘅球員，一方面非常好波，另一方面卻非常陰濕，不時喺球場上出茅招，包括用手護空門、出口咬對手。呢位34歲老將近日又有「傑作」，扮綁鞋帶，阻礙對手門將開龍門球反擊。

蘇亞雷斯上場美洲國家盃入波，協助烏拉圭逼和智利1比1，踢到比賽末段，呢位射手疑似被人踩到後腳，左腳隻鞋鬆咗，於是佢喺對方禁區內除鞋，再着番重新綁好鞋帶。問題係當智利門將哥迪奧巴禾準備開龍門球時，「阿蘇」行到對方前面，再整理隻鞋，令到哥迪奧巴禾一直開唔到龍門球，表現好無奈，錯失快速反擊機會。

蘇亞雷斯呢幕奸招，立即喺網上瘋傳，估唔到反應非常正面，有人讚佢有急才，避免因為自己綁鞋帶，令對手有機可乘。仲有唔少網民指「阿蘇」阻人開龍門球嘅動作自然順暢，而且看似合理，因為佢只係整理隻鞋，球證都唔可以畀牌佢。

事實上，蘇亞雷斯縱橫球壇多年，大賽豐富經驗，知道點樣行走「灰色地帶」搵着數，呢種伎倆都屬於球隊重要爭勝本錢。