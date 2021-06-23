支持區隊戰港超救市　一票決定足運興衰

周五（25日）足總董事局5名董事換屆選舉，足總管治備受政府審計報告批評，外界形容今次是「新舊對決」，有份參選的我很期望選舉結果會成為香港足球「重回正軌」的轉捩點。

港超聯在疫情未止下逐步走入新常態，過去一季禁聚令下入座率不跌反升，爭標戰傑志對東方有近8000名球迷入場，正當各界討論如何「食住個勢」，但無奈在愉園管理不善，欠薪及蘊釀退出下，明年可能只有7隊出戰港超。實事求是地說，救市沒有神仙棒，今日局面是過去幾年足運停滯不前的結果。因此足總撥亂反正，刻不容緩！

改革要有要短中長期規劃，既要有刮骨療毒的長遠部署，亦要有盡快見效的振興球市方案。針對來季港超可能只有7隊，我們團隊如果當選，將會推動足總支持部分區隊出戰港超，釋放地區力量，增加聯賽競爭性，延續球迷熱情及市民疑聚力，同時爭取時間落實提升足總管治等長遠方案。

推動組建以具潛質年輕球員為骨幹的球隊，用類似當年「香港08」形式出戰港超，亦是我們想在足總推動的。球員是足球發展之本，我們團隊會盡力讓具能力潛質的年輕球員，有機會繼續參與職業足球，磨練提升。如果不斷有新晉球員，因為無班落而無奈退役轉行，青訓始終不會有成果。

今次天水圍飛馬主席譚秉智，前足總主席康寶駒、來自財務管理專業的莫文韜及法律界鄧澍焙律師與我一同參選，會以推動足總專業化管理作目標。本港足運已再無時間蹉跎下去！今次各足總會員的選擇，將會決定香港足球未來方向，懇請大家善用手上一票，共同為足總「破舊立新」。

傑志會長

伍健