亞協盃　港超打吡！理文1球小勝

「亞協盃」J組「東理大戰」周三（23日）於香港大球場上演，強陣出擊的理文，把握上半場對方一記傳球失誤，由基華尼頓「一箭定江山」，最終於「香港打吡」以1球小勝東方龍獅，首仗賽事旗開得勝。

「東理大戰」一觸即發！陣容不整的東方龍獅，主將艾華頓、梁振邦先列後備。門將續用隊長葉鴻輝，4人後防包括李嘉耀、馮慶燁、基頓及黃梓浩，王力威、鍾偉強分別擔任兩翼，與客串前鋒的黃威及林恩許負責攻堅。至於理文則強陣出擊，隊長列斯奧、荷西安祖扼守中路，顏樂楓、黃俊皓出任雙防中，攻中亞哥斯達及翼鋒金承龍，將全力支援單箭頭基華尼頓。

實力秤先的理文6分鐘出現第一腳攻門，箭頭基華尼頓接應金承龍短傳，禁區頂推大位起腳，可惜省中東方守衞出底線。1分鐘後，東方馬上還以顏色，梁冠聰中路放長傳，但鍾偉強來遲一步，被門將袁皓俊快一步出迎解圍。22分鐘理文中場黃俊皓因傷退下火線，由中村佑人入替。26分鐘理文把握對手失誤，率先打開紀錄，門將葉鴻輝面對面「交錯波」，亞哥斯達搶得皮球後橫傳，造就基華尼頓射成1比0。

2分鐘後理文差點再下一城，中村佑人接應基華尼頓直線，力壓對方守衞起腳，但省中人後被黃梓浩及時解圍。上半場尾段東方龍獅錯失追平機會，鍾偉強左路斬中，可惜王力威頭槌近門頂斜，最終理文領先1球完半場。

易邊後理文繼續搶攻，基華尼頓左路橫傳，後上的亞哥斯達連隨撞射，皮球僅僅擦柱彈走。理文51分鐘再接再厲，中村佑人大步推進，直線傳給基華尼頓，後者射門僅僅斜出，未能梅開二度。受壓的東方龍獅急起直追，54分鐘王力威右路傳中，無人看管的黃威禁區內竟然頂不中目標。理文大難不死，1分鐘後更差點「有後福」，今仗表現活躍的基華尼頓於左路發難，但「黑仔王」亞哥斯達近門又頂中楣。

東方龍獅之後換入艾華頓、馬希偉、鄭子森等加強攻力，但未有太大成效。而亞哥斯達的遠射亦未能替理文擴大比數，最終維持上半場比數，理文以1球小勝東方龍獅，「亞協盃」首戰順利全取3分。但因得失球差不及臺南市FC，暫時守在第2名，至於落敗的東方龍獅則暫列第3名。