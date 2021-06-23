亞協盃　陳曉明忘記傷痛　為理文創歷史

兩支本地勁旅東方龍獅和理文，由港超鬥到亞洲賽場，周三（23日）在「亞協盃」交戰，理文憑基華尼頓一箭定江山，助「黃衫軍」取得亞協第一勝，創下歷史。

今場比賽不單是普通一場香港球隊內訌，更是理文在「亞協盃」第一場比賽；第一球入球；第一個3分。陳曉明以主教練身分，統統將這些紀錄寫在理文的球會歷史冊上：「無論理文結果係點，所有嘢都有歷史意義，對我哋嚟講已經係『冇嘢輸』。」

亞協對球會來說雖然是新鮮事，但對主帥陳曉明來說卻毫不陌生。這位46歲本土教頭，分別於2009年和2011年帶領東方和天水圍飛馬，出戰這項亞洲球會級賽事，然而該兩屆均無獨有偶地以第3名飲恨出局。10年後的今天，陳曉明帶領理文再戰亞協，他坦言自己已忘記過去，以一個全新的自己重踏亞協賽場：「我唔鍾意望番以前，當然當時嘅我亦都唔係依家嘅我，所以我完全冇以前嘅包袱，如果做人成日都只係望以前就唔會進步，呢個係一個新嘅體驗。」

同組對手東方龍獅受制於主力受傷和更替，實力無疑有所削弱，令到部分球迷反而將出線的期望投放於「黃衫軍」身上。「曉明Sir」表明，球隊仍然會抱謙卑的心，皆因知道同組的臺南市FC和220體育會均不容忽視，理文會沉着逐場應付。