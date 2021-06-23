曼聯公布季前熱身賽　首戰鬥朗尼

雖然歐國盃仍然進行得如火如荼，但曼聯已經公布季前熱身賽賽程，球隊將於7月18日展開首場熱身賽，對手正係由昔日紅魔鬼隊長朗尼執教嘅打比郡，夠晒噱頭，為迎接新球季壯聲勢。

今屆歐國盃決賽將於英國時間7月11日晚舉行，曼聯一星期之後就開始踢熱身賽，估計有份參加歐國盃嘅球員都會缺陣。

因此，紅魔鬼揀選嘅對手都比較弱，頭2場對英冠球隊打比郡、昆士柏流浪，至於第3場對手賓福特，亦只係剛於上月透過升班附加賽，獲得新一季英超席位。曼聯第4場「硬仗」對愛華頓。

球迷最關注都係曼聯作客打比郡，朗尼表示，非常期待首次以領隊身份倒戈鬥紅魔鬼，佢話：「我好自豪可以效力曼聯13年，呢場波令人好期待，亦係一次非常好嘅機會，畀打比郡同歐洲最佳球隊交鋒，考驗一下自己。」至於曼聯新一季英超首戰，將於8月14日主場對列斯聯。

曼聯季前熱身賽賽程

18/7 作客Vs打比郡

24/7 作客Vs昆士柏流浪

29/7 主場Vs賓福特

8/8 主場Vs愛華頓