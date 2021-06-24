斯洛伐克輸最肉酸烏龍！西班牙大勝晉級

周四(24日)凌晨歐國盃E組最後一輪賽事，西班牙藉對方門將輸「今屆最肉酸烏龍波」開紀錄，以5比0大勝斯洛伐克，同組瑞典贏波首名晉級，西班牙則以1勝2和得5分次名出線16強。

西班牙今仗有隊長布斯基斯新冠肺炎康復後復出領軍，繼續排433陣式，形勢所需下踢法更加進取。9分鐘斯洛伐克被罰12碼，夏路馬達出腳慢踢中佐治高基，球證睇完VAR判罰極刑，艾華路莫拉達主射卻被門將杜巴夫卡撲出，西班牙繼上場對波蘭謝拉特摩蘭奴12碼宴客後，今場又射失12碼，命中率真係低到極。

之後西班牙沙拉比亞連續兩次門前失機，不過球員冇氣餒，繼續控制大局搵入波機會，24分鐘艾華路莫拉達18碼推橫勁射，但稍欠角度被封出。

29分鐘，西班牙嘅努力終有回報，斯洛伐克薩特卡喺後場交失波，沙拉比亞即時起腳射中楣彈高，杜巴夫卡救到12碼，但對住呢個從高而落嘅波竟然單手拍咗入網，西班牙領先1比0，亦係今屆賽事第7個烏龍波，亦係輸得最肉酸嘅烏龍波。

完半場前西班牙整多粒，艾華路莫拉達右路底線傳中，由法國轉籍西班牙嘅中堅拿樸迪頭槌頂入，取得國際大賽首個入球，下半場西班牙愈踢愈順，55分鐘沙拉比亞把握機會射成3比0奠定勝局。

斯洛伐克後防崩潰，66分鐘剛換入嘅費倫托利斯門前後腳撞入成4比0，71分鐘，古卡門前擺今場第2個烏龍，今屆第8個烏龍，西班牙贏到5比0完場。

波蘭奮戰憾負瑞典出局

同時間舉行嘅同組另一場，瑞典對波蘭意想不到咁激烈，已篤定出線嘅瑞典開賽2分鐘即由科斯貝治閃電開紀錄，其後波蘭狂攻，羅拔利雲度夫斯基連續兩次攻門中楣，科斯貝治下半場初段建功成2比0，個人梅開二度，以為大局已定，不過之後「羅拔佬」發力連入兩球扳平，直至補時階段域陀卡里臣完場前絕殺，瑞典最終贏3比2完場，瑞典首名出線，斯洛伐克及波蘭出局。