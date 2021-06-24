死亡之組大團圓結局　德國、葡萄牙驚險出線

歐國盃分組賽周四(24日)凌晨全部結束，焦點「死亡F組」大團圓結局，法國、德國同葡萄牙3大名牌齊齊出線，不過晉級過程波折重重。德國主場對匈牙利大部分時間落後下，憑哥列斯卡尾段入波逼和對手2比2，死裏逃生；另一場葡萄牙就憑C朗拿度梅開二度，同法國踢成2比2平手，並以第3名身份出線16強。

法國同葡萄牙今場都踢得積極，節奏頗為明快，法國前鋒基利安麥巴比16分鐘突破越位單刀，但射門被魯爾柏迪斯奧飛身撲出；30分鐘葡萄牙博到12碼，丹尼路彭利拿接應罰球迎頂，法國門將洛里斯出遲半步，手拳竟然打中丹尼路彭利拿個頭，C朗拿度操刀射入。上半場補時階段輪到法國獲得12碼，保羅普巴交直線畀基利安麥巴比殺入禁區，尼爾遜施美度情急下將佢推跌，賓施馬主射追成1比1平手。

下半場開波1分鐘賓施馬接應保羅普巴長傳，突破越位後窄位射入反超前；積極反撲嘅葡萄牙60分鐘再博到12碼，C朗底線傳中省中祖利斯古迪隻手，呢位前鋒第2次操刀追成2比2。法國中場保羅普巴68分鐘罰球被魯爾柏迪斯奧撲到中柱，基沙文補射再被救出，最終兩隊踢成2比2平手。

F組另一場關鍵賽事，德國主場迎戰匈牙利幾乎出事，「日耳曼戰車」控制大局下，11分鐘被施沙拉爾插水式頭槌頂入而落後；德國失守後發動強攻，曉姆斯21分鐘頭槌勁頂中楣，馬菲亞斯真達亦有一次禁區內快射被古拉施斯接實。德國66分鐘由夏維斯入波追成平手，但匈牙利2分鐘後由安達斯舒哈化閃電建功再度領先。由於葡萄牙搶分成功，德國今場如果輸波就會出局，好在哥列斯卡84分鐘攻入波，為德國搶到出線嘅「救命」1分。