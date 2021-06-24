C朗登基！109球平國家隊入波世界紀錄

葡萄牙喺F組最後一仗2比2打和法國，最終以小組第3名成績出線，16強將會硬撼比利時，好可能又要靠「球王」C朗拿度單天保至尊！C朗今場對法國梅開二度後，繼續刷新入球紀錄，當中最重要嘅一項，就係追平伊朗傳奇前鋒戴伊嘅109個國家隊入波世界紀錄，成為足球史上國際賽「士哥王」。

C朗今場上、下半場各入1個12碼，歷來178次代表葡萄牙上陣入109球，追平伊朗傳奇戴伊喺93年至06年間創下嘅世界紀錄，如果16強對比利時再有波入，就可以一舉打破紀錄，成為獨一無二嘅「士哥王」。事實上，葡萄牙今屆7個入波，有5球都係嚟自C朗，同時令佢喺神射手榜獨佔鰲頭。

戴伊嘅109球當中，好多都係嚟自對尼泊爾、馬爾代夫、斯里蘭卡同關島等魚腩球隊，相比之下C朗嘅109球「含金量」就高好多，連埋今場梅開二度，C朗喺世界盃同歐國盃兩大賽事決賽周累積21球，打破德國前鋒高路斯嘅「大賽決賽周入球紀錄」(19球)，可見C朗踢大賽都係交足貨。

【C朗大賽決賽周入球紀錄】

04歐國盃●2球

06世界盃●1球

08歐國盃●1球

10世界盃●1球

12歐國盃●3球

14世界盃●1球

16歐國盃●3球

18世界盃●4球

20歐國盃●5球+