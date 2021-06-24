法國大腦歸位　保羅普巴再現王者風範

法國喺2018年捧走世界盃冠軍，中場保羅普巴表現光芒四射，但近年喺曼聯表現備受批評，被球迷怒插「名大於實」，不過保羅普巴今屆歐國盃似乎又再「翻生」，對葡萄牙一仗更加踢到出神入化，佢同尼高路簡迪呢對中場組合極有化學作用，只要佢兩個一齊打正選，法國係從來未輸過波！

保羅普巴今仗「滿場飛」異常活躍，而且頻頻利用一流嘅傳送力主導比賽，全場99次傳送有96次成功，而且當中唔少都係難度極高嘅傳球，包括21向葡萄牙後場交波、4次傳波入禁區，仲有3次穿透性傳球，例如上半場畀基利安麥巴比突破越位射門，以及下半場精彩長傳助攻賓施馬入波。保羅普巴之後仲曾經射罰球中柱，幾乎有波入！

保羅普巴喺法國特別生猛，可能同佢有尼高路簡迪做拍擋有關，數據顯示兩位中場過去曾經30次一齊正選上陣，法國喺呢30場波就有22勝8和不敗佳績。保羅普巴賽後表示：「我好滿意，最重要係拎到小組首名，我哋喺一個好困難嘅小組突圍，但我知道法國仲有地方需要提升。」法國喺16強將會對住瑞士。