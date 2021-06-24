尼馬神助攻！巴西補時10分鐘絕殺哥倫比亞

周四(24日)早上舉行嘅美洲國家盃B組，東道主巴西踢到補時10分鐘，由球星尼馬開出角球，傳畀卡斯米路頂入，以2比1驚險反勝哥倫比亞，保持今屆賽事3戰3勝，率先奠定以小組首名出線8強。

巴西前2場分別輕鬆大勝委內瑞拉3比0，以及大炒秘魯4蛋，但今場遇上哥倫比亞，卻陷入苦戰，開波10分鐘就失守。哥倫比亞中場古達度右路傳中，路易斯迪亞斯以倒掛射入，非常精彩。

巴西之後雖然搶番唔少攻勢，但要等到78分鐘先至扳平，兩位後備上陣嘅球員合作，雷蘭洛迪左路傳中，羅拔圖法明奴頂入。今場比賽補時長達10分鐘，巴西最後一擊，尼馬開出角球，卡斯米路近門頂入，絕殺對手。巴西已經領先哥倫比亞、秘魯5分，即使最後1場分組賽輸畀厄瓜多爾，都可以首名出線。

至於同組厄瓜多爾領先2球之下，被秘魯逼和2比2。秘魯「外援」拿柏度拿射入1球及1次助攻，成為球隊搶番1分嘅功臣。呢位31歲前鋒喺意大利出世，爸爸係意大利人，媽媽係秘魯人，佢曾經代表意大利B隊踢熱身賽，仲射入3球，但之後甚少入選意軍，上年決定改為代表秘魯國家隊。