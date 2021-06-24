美國男籃12人名單出爐　杜蘭特領軍打小球

矢志連續4年贏到奧運金牌的美國籃球隊，周四（24日）公布征戰東京奧運的12人名單。雖然「大帝」勒邦占士、「咖哩仔」史提芬居利決定棄戰，加上「大鬍子」占士夏登因傷退選，但陣容依舊鼎盛。在奧運2朝元老「死神」杜蘭特率領下，加上列拿特、布克及比爾奧等一眾初征奧運的進攻新星，美國籃球隊的「小球陣容」絕對不容忽視。

「夢幻隊」今屆將會以「小球陣容」出戰，事關格林、路夫、格蘭特及艾迪巴約同樣並非純正中鋒，內線身高不足或會成為美國籃球隊一大隱憂。然而「夢幻隊」今屆後場卻令人期待，射手列拿特、布克、比爾奧，以及公牛主力拿芬等新星同樣首度入選奧運名單，再配合「死神」杜蘭特，攻力可謂有增無減。

由於NBA總決賽7月8日開打，最遲22日才完結，但東京奧運將會於同月24日舉行，因此現正隨太陽、公鹿征戰東、西岸決賽的布克、米度列頓及賀列地，或未能趕及披甲，「夢幻隊」最終名單隨時有變。

美國籃球隊12人名單如下：

後衞：

列拿特（拓荒者）

布克 （太陽）

比爾奧（巫師）

賀列地 (公鹿)

拿芬（公牛）

前鋒：

杜蘭特 （籃網）

達頓 （塞爾特人）

米度列頓 (公鹿）

格蘭特 （活塞）

格林（勇士）

路夫（騎士）

艾迪巴約（熱火）