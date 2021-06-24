最後一塊拼圖 C朗首奪國際大賽金靴在望

C朗已經累積為葡萄牙攻入109球，追平伊朗傳奇前鋒戴伊嘅國家隊入波世界紀錄，但C朗未曾贏過歐國盃或者世界盃神射手獎，今屆歐國盃機會終於來了，呢位36歲前鋒目前以5個入球，領先射手榜，比盧卡古、韋拿杜姆、羅拔利雲度夫斯基、柏德列舒希克、科斯貝治多2球，以C朗3場分組賽都有波入嘅走勢，好大機會領先到尾贏金靴獎。

C朗喺首場分組對匈牙利，個人梅開二度，超越法國名宿柏天尼，以11球成為歐國盃決賽周史上入波最多嘅球員，佢近2場再轟入3球，將紀錄進一步改寫至14球。

C朗亦係首位連續5屆歐國盃決賽周有波入嘅球員，佢之前4屆，每屆最多只入3球，估唔到今屆分組賽已經有5球進帳，腳風非常順。

值得一提，2012年歐國盃，雖然C朗同巴洛迪利、費蘭度托利斯、馬里奧高美斯、文迪蘇傑、迪沙高耶夫，同樣入3球，但費托同馬里奧高美斯各有1次助攻，加上費托只上陣189分鐘，比馬里奧高美斯少92分鐘，結果呢位西班牙國腳為該屆官方神射手。

今屆歐國盃爭奪神射手形勢，C朗獨佔鰲頭，另外5位入3球嘅球員之中，波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基已出局，而捷克前鋒柏德列舒希克、瑞典前鋒科斯貝治所屬國家隊實力一段，進入淘汰賽後，恐怕入波唔容易，甚至可能16強就會出局。荷蘭國腳韋拿杜姆係中場球員，入波數字未必有保證。

C朗最大對手係比利時國腳盧卡古，兩人係今季意甲射手榜頭2位球員，實力旗鼓相當，咁啱葡萄牙將於16強對比利時，如果葡萄牙贏波，C朗就可以踢走埋爭奪金靴最大威脅盧卡古。

今屆歐國盃射手榜

C朗(葡萄牙) 5球

盧卡古(比利時) 3球

韋拿杜姆(荷蘭) 3球

柏德列舒希克(捷克) 3球

科斯貝治(瑞典) 3球

羅拔利雲度夫斯基(波蘭) 3球

恩莫比尼(意大利) 2球

迪比(荷蘭) 2球

賓施馬(法國) 2球

史達寧(英格蘭) 2球

夏維斯 (德國) 2球

比列錫 (克羅地亞) 2球

文路爾盧卡迪利(意大利) 2球

杜費斯(荷蘭) 2球

註：入2球者只列部份。