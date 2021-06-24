女子亞盃外　港隊9月中鬥尼泊爾菲律賓

2022年女子亞洲盃外圍賽周四(24日)，於亞洲足協(AFC)馬來西亞吉隆坡總部完成抽籤，被編入F組的港隊，將會與菲律賓及東道主尼泊爾，競逐一個出戰2022年女子亞洲盃決賽周的資格。

今屆女子亞洲盃決賽周參賽隊數，由上屆8隊增加至今屆12隊，而外圍賽將以賽會制形式舉行，料港隊將於9月中遠征尼泊爾，力爭打入明年1月於印度舉行的決賽周。因疫情關係，不少女足賽事都出現變數，女足港隊主教練列卡度亦表示需要繼續觀察主辦國的防疫情況，但他對今次比賽能夠順利舉行持樂觀態度。

自賽事2006年易名後，香港女子足球代表仍未有機會打入決賽周。現時世界排名76的港隊，與排名68位的菲律賓以及101位的東道主尼泊爾同處F組，列卡度對抽籤結果感到滿意：「今次成功避開咗南韓同泰國等強敵，但菲律賓同尼泊爾呢兩個對手，對我哋嚟講都係好難應付嘅對手，各隊之間嘅實力會好接近。」他認為今次遠赴尼泊爾作賽，港隊要面對隔離等防疫措施，同樣充滿挑戰性。

香港女子足球代表最後一次出戰正式比賽，已經是去年3月舉行的「土耳其盃」，列卡度坦言缺乏比賽鍛煉，對港隊備戰今屆賽事有影響：「『土耳其盃』之後我哋都未有比賽機會，加上球員要應付聯賽嘅關係，港隊要一齊練波都唔容易，但我見到今季聯賽水平係有進步，希望球員可以將喺球會嘅好狀態帶到去代表隊。」他表示已經為備戰女子亞盃外訂立訓練計劃，未來兩個月將會召集常規主力，及部分U21小將一起參與集訓。

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