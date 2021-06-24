決賽組合　首選英格蘭 x 法國

歐國盃來到16強淘汰賽，經過分組賽熱身後，相信一眾列強已經入局，正所謂「進攻贏民心，防守贏冠軍」，於淘汰賽稍有差池，隨時遭遇滑鐵盧，因此防守對爭標非常重要，法國與英格蘭於分組賽盡顯強大的防守能力，頗具冠軍相。

與3年前世盃冠軍陣容比較，法國基本上變化不大，今屆更重召老將賓施馬，實力有增無減，而且中場有尼高路簡迪坐鎮，他的極大跑動及覆蓋範圍，猶如防線前第一道屏障，配合由華拉尼、洛里斯領導的後防，予人信心，今屆3戰取得1勝2和，成為「死亡之組」冠軍，已經通過了考驗，有權走得更遠，絕對是冠軍首選。

英格蘭今屆於D組取得2勝1和不敗出線，雖然只入2球而為人詬病，但3仗均保持清白之身，其中2仗更在主力中堅哈利馬古尼缺陣下取得，可見主帥修夫基於關鍵時刻先求穩陣的風格，這點對出戰淘汰賽尤其重要。「三獅兵團」於D組以首名出線，不但16強續有主場之利，假如連8強都闖過，4強及決賽都會安排於倫敦溫布萊球場上演，對擅於主場出擊英軍來說，自然是好消息，隨時藉地利打破自1966年的大賽冠軍荒。

由於法國、英格蘭均具冠軍相，前者已連續2屆大賽(歐國盃及世盃)進身決賽，而且兩軍在淘汰賽分列上下線，有利於決賽才相遇，因此決賽組合推介「法國對英格蘭」。