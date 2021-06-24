巴拉圭要搶分　智利輪換留力淘汰賽

周五早上美洲國家盃A組賽事，目前排第2位嘅智利大戰巴拉圭。智利目前手執5分，已鎖定出線權，今仗好可能會畀維達爾等主力休息，為淘汰賽保留實力；相反巴拉圭仍要為出線以至更高排名而努力，今仗戰意更值得信賴，巴拉圭受讓平半嘅下盤值得一試。（有線661及601台周五早上8時直播）

智利喺頭3輪分組賽拎到1勝2和成績，表現尚算理想，不過球隊仍有主力前鋒阿歷斯山齊士受傷缺陣，鋒力始終唔夠銳利，而且維達爾、加利美度同艾蘭古斯等年過30歲嘅老將，都已經連踢3場硬仗，體能已經消耗極大，為免一眾年紀大嘅主力喺分組賽已經被「搾乾」，智利今場好大機會作出輪換，戰鬥力勢必受到嚴重削弱。

避免第4名晉級8強撼巴西

巴拉圭目前只踢兩場拎到1勝1負成績，上仗面對熱門阿根廷雖然以0比1落敗，但全場有接近6成控球率，表現並唔係太失禮。雖然小組5隊入面有4隊可以晉級，巴拉圭出線前景係好樂觀，但點都係愈早落實愈好，而且仲要盡力避免以第4名身份晉級，否則好大機會喺8強即刻遇上大熱門巴西，因此今場贏波3分相當重要。翻查紀錄，巴拉圭對上兩次對智利都能夠順利奏凱，不過直取客W風險甚高，難得今場「讓球盤」仲要係巴拉圭受讓平半，下盤值博。另外，智利同巴拉圭雖然火力一般，但一見面就會駁火，近6次交手當中，有5次嘅總入球係3球或以上，信往績可揀埋2.5球大盤。