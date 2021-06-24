無懼疫情再來港落班　金承龍為足球再任性

「初初嚟到香港，真係有種畀人呃咗嘅感覺！」2019年與和富大埔的首次港超之旅雖然遺憾收場，但未讓南韓鋒將金承龍卻步。今季他無懼疫情，選擇轉披理文戰衣，於港超賽場再掀起一股「韓風」，背後有過不少內心掙扎和犧牲，一切全是為了足球再任性一次。

■圖/文︰林卓臻

「同仁川聯完成2018/19賽季後，唔少韓職球隊都想我慢慢轉型，以球員加教練身份加盟，但我唔甘心，仲想專心踢波，繼續球員生涯。」就在這時候，金承龍收到前港超聯球隊和富大埔的邀請，衝着當季港超衞冕之師的光環，這位南韓老將未考慮太多就毅然選擇來港外闖。當時港超聯正受新冠疫情嚴重衝擊，賽事多次停擺又重開，場外和富大埔等球隊的退賽謠言紛亂擾攘，在僅有的出場機會中，金承龍未有放棄捉住綻放光芒的機會。但這次港超初體驗，最後注定成為這位老將不堪回首的慘痛經歷。

首次港超之旅留慘痛經歷

「做咗職業球員咁多年，大埔嘅情況我都真係第一次遇到；最後連入住嘅酒店都打電話嚟追數，事後先知原來球會冇幫我畀到房租；當時簽咗6個月嘅合約，最終我只收到3個月工資。」離鄉別井漂泊在外的那種無助感，從金承龍的憶述中不難感受得到。和富大埔最終在該季黯然退賽，金承龍場上的英姿，亦成為「綠戰士」在港超聯留下的其中一個最後剪影。但「承龍大哥」的港超之旅並未因此告終，理文伸出的橄欖枝，以及本地球圈有心人士的聯繫，讓這位已步入職業生涯尾聲的韓國前鋒，萌生再次來港闖蕩的念頭，這一次他做足了事前「功課」：「我打過畀白智勳（前理文中場），再同金東進佢哋幾位傑志嘅韓國幫打聽理文嘅情況。」能夠與和富大埔舊隊友中村祐人在新東家重聚，亦成為金承龍加盟理文的其中一個決定因素。

分隔兩地感激愛妻容讓

對職業球員而言，外流從來不是一個容易的決定，身邊至親難免受到牽連，金承龍過去曾在亞洲各地落班，妻子的陪伴成為他身在異地的精神支柱：「喺中岸水手效力嗰陣，我同老婆放假就會揸一個幾鐘車，去到悉尼嘅韓國城，再買成箱咖啡返屋企慢慢歎。」金承龍回味起那段快活的往事，百般滋味在心頭。如今因為疫情關係，兩人只能分隔港韓兩地，而作出加盟理文的決定前，「承龍大哥」亦承受了不少來自伴侶的阻力：「老婆都忍受唔少壓力，佢知道我喺和富大埔嘅經歷，講到明唔想我番嚟香港，但最終都尊重我嘅決定。」雖然已到了不能再隨意任性的年紀，但36歲的金承龍還是想放手一博，他形容這次或是自己職業生涯的最後一次闖蕩，不想留下遺憾。

過去一季，理文在進攻核心尼迪利離隊後，急需重新建立進攻體系，而金承龍融入球隊後，亦很快用其豐富經驗和入球手段，成為理文撕破對手防線的利刃，交出7次助攻並攻入4球，最重要是，金承龍在理文重新找到發光發熱的舞台。恰到好處的傳中故然犀利，擅於處理罰球更是這位韓籍鋒將的一大「撒手鐧」，但他認為自己最大的價值，在於擁有一股不言敗的精神。

最大價值︰永不言敗

成長於漢城（首爾前稱）鄉郊的沿海小鎮，山、大海、和足球，編織成金承龍對童年時期的記憶碎片。「我哋嗰代韓國球員嘅精神力量都好強，點解？因為喺學識技術同戰術之前，細細個我哋就畀教練灌輸唔可以輕易認輸嘅觀念，如果輸波，就會被罰，罰跑山跑沙灘，跑成兩三個鐘，甚至被體罰都唔出奇。」隨着時代改變，新一代南韓球員接受的足球訓練已經轉變，但在訓練後加練跑步的習慣，金承龍到現在還是改不掉。

「如果當時專心練好技術，話唔定我有得去歐洲踢波呢！」金承龍打趣般笑道，他承認南韓球員選擇跳出韓職的舒適圈，去到亞洲各地聯賽落腳，都是希望有朝一日能進一步踏足歐洲更高水平聯賽，但現在的他，直言只想留在香港這片天地，與理文闖一番事業。

金承龍Profile

出生日期：1985年3月14日

國籍：南韓

位置：翼鋒、前鋒

現效力球隊：理文

曾效力球隊：FC首爾、全北汽車、大阪飛腳、蔚山現代、中岸水手、青島黃海、武里南聯、和富大埔（只列部分）

今季上陣/入球：15/4

主要榮耀：

2013 亞冠盃冠軍 （蔚山現代）

2004 U19亞洲錦標賽 （U20亞洲盃前身）

曾登亞洲之巔 征「亞協盃」求創佳績

縱橫亞洲球壇多年，金承龍曾以主力身份，帶領蔚山現代在2013年走上亞洲之巔，並在決賽面對吉達艾阿里獻出1傳1射，幫助球會首次捧起「亞冠盃」冠軍，他形容那場決賽，是個人職業生涯的代表作，並提到蔚山現代當年之所以能成功封王，與穩定的防守表現有好大關係。

「承龍大哥」今季與理文一齊再嘗征戰「亞協盃」滋味，更剛於分組賽以1比0擊敗東方龍獅，取得賽事首勝，令他對理文更有信心，認為以現時人腳配置，尤其有列斯奧和荷西安祖這對孖寶坐鎮後防，理文有能力創出佳績。