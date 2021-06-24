亞冠盃　丹恩奴域平紀錄　傑志雨中贏泰港

丹恩奴域扳平李同國的亞冠入球紀錄。（傑志圖片）

相隔3年後，應屆港超盟主傑志再次亮相於「亞冠盃」，周四（24日）出戰球隊J組首戰，造訪泰國武里南體育場迎戰東道主FC泰港。最終「藍鳥」在雷雨交加的絕境下，憑羅拔圖上半場建功，加上「黑山伊巴」丹恩奴域入波，以2比0擊敗對手，打開今屆亞冠勝利之門。

傑志今仗以「黑山伊巴」掛帥，安永佳和羅梓駿於兩側輔助，隊長黃洋與巴爾拿鎮守中場，中堅艾里奧與韓援朴俊炯扼守中路；泰港主力沙治奧蘇亞雷斯、大衞洛查拉和波迪法拉悉數擔正，馬達加斯加國腳約翰巴治奧則上演加盟後「地標戰」。

據傑志職員轉述，賽前現場下起滂沱大雨兼雷電交加。受制於雨戰環境，甫開賽未站穩陣腳的傑志連環受壓，3分鐘保羅龍門球開短被積水「啜住」，惟約翰巴治奧「唔領情」，近門抽射竟射中門楣，及後波迪法拉罰球直射，再次擊中門框，泰港早段錯失2次黃金機會。

泰港其後壓迫未有給予傑志太多喘息空間，菲臘路拿22分鐘遠距離罰球勁射越門而過。「藍鳥」於1分鐘後終於施展出首個攻門，基爾頓三閘線傳中，丹恩奴域批頂被守門員華拉活沒收。

32分鐘泰港韓援高瑟基「窩利」抽射高出。大難不死的傑志，之後果然有後福，艾里奧接應基爾頓罰球頂中門柱，但有羅拔圖反應快即時補中得手，助傑志37分鐘先拔頭籌，兼以1球領先優勢返回更衣室。

換邊後，落後的泰港隨即施襲，50分鐘菲臘路拿右路出波，被朴俊炯頭槌瓦解。泰港其後換入翼鋒魯活攻堅，55分鐘此子開出角球，中堅杜拉無人看管施頂無功而還。

泰港為求扳平傾力反撲，傑志僅能把握零星機會反擊，其中58分鐘羅梓駿禁區內回傳，基爾頓撞射直接踢出底線。65分鐘泰港左閘錫咸離門頗遠亦試一腳，保羅輕鬆沒收。

末段泰港全軍壓境，後防相當空虛，79分鐘傑志球員基爾頓長驅直進出波，安永佳前柱掩護，「黑山伊巴」丹恩奴域第一時間撞射破網，助「藍鳥」領先到2球之餘，兼以37球追平南韓名宿李同國的「亞冠盃」入球紀錄。

83分鐘，泰港後備入替的巴功罰球操刀斜出。傑志為求穩定局勢換入何振廷和艾力士，並收起丹恩奴域。餘下時間雙方再無進帳，「藍鳥」鎖定2比0勝局，力挫坐擁地利的FC泰港，並全取3分，取得今屆「亞冠盃」首場勝仗。