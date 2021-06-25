亞冠盃　不忿被睇小　丹恩：傑志唔係門外漢

傑志今屆亞冠征途第一步，丹恩奴域即有斬獲，追平李同國保持的37球最多入球紀錄，距離刷新紀錄只有一步之遙，而「藍鳥」仍有5場比賽，但在「黑山伊巴」眼前，竟還有另一個目標？

傑志於2021年亞冠首戰面對FC泰港，上半場羅拔圖入波領先，換邊後丹恩奴域射入鎖定勝局。整場球賽傑志其實一直捱打，受制於天雨影響，控球率僅得2成多，然而入球反映一切，連「黑山伊巴」也承認今場傑志的確得到幸運之神眷顧：「我哋今場打得聰明，的而且確有啲幸運，對手錯過幾球好輕易嘅機會，場地天氣一度令我哋感到混亂，但適應之後踢番自己嘅足球，最終贏2球兼零封對手，首場比賽嚟講直頭係完美。」

丹恩奴域射入這球後，已經扳平南韓名宿李同國創下的亞冠入球紀錄，距離打破紀錄近在咫尺，然而他在記者會中的回應卻顯得相當冷靜：「仲有5場比賽，我希望再入多幾球，嘗試成為第一位，我知道有隊友幫助，絕對可以達成到。」

他先將刷新紀錄這件事放在一旁，在他眼前，似乎有一個更渴望達成的目標：「賽前所有人都以為傑志只係『門外漢』，但賽後我哋證明到畀人睇，香港足球水平係高於所有人嘅預期，呢個唔單止係我嘅責任，仲係傑志所有球員嘅責任，呢個比賽我哋嘅目標，係去展示香港足球嘅高水平。」