法國練波傷多2件　鬥瑞士5大將缺陣

歐國盃奪冠熱門法國下周二(29日)凌晨，會喺16強同瑞士交鋒，雖然牌面上秤高一線，但法國賽前就爆出傷兵危機。法國周四(24)嘅操練入面，湯馬士林馬同馬古斯杜林先後受傷離場，其中湯馬士林馬更喊住由隊友扶離場，似乎傷勢唔輕。加埋上仗傷出嘅盧卡斯靴南迪斯同盧卡斯迪治尼，以及較早前重傷退隊嘅奧士文尼迪比利，法國兵源買少見少。

法國喺分組賽最後一仗同葡萄牙踢成2比2後首名出線，周四安排一課恢復性練習畀球員，勢估唔到再添2個傷兵。湯馬士林馬同門將邁治蘭一次相撞後，左腳足踝受傷劇痛，要由2個職員扶住離場，呢位馬德里體育會球星更一邊用手抹眼淚，神情悲傷下更令人擔心；另一前鋒馬古斯杜林亦喺一次落地嗰陣整傷小腿，受傷後表情痛苦，同樣未能完成操練。

上仗對葡萄牙一戰，兩位左閘盧卡斯靴南迪斯同盧卡斯迪治尼連環傷出，據法國《隊報》消息，效力愛華頓嘅盧卡斯迪治尼大腿傷患頗為嚴重，極大機會錯過今屆歐國盃餘下賽事，但法國仍然決定會留佢喺隊中，相對下軍醫認為盧卡斯靴南迪斯傷勢較輕，仍有5成機會喺16強復出。

法國2日之內接連出現4個傷兵，連同早前受傷退隊嘅奧士文尼迪比利，領隊迪甘斯一下子冇咗5個球員調動，對受冠目標肯定有影響，而且喺2個左閘同時受傷情況下，上仗對葡萄牙尾段要用中場拉比奧特客串，隨時會成為防線漏洞。