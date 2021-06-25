34歲梅萊落實出戰東京奧運　力爭3連冠

兩屆奧運金牌得主梅萊，將會再度代表英國出戰下月的東京奧運會，這位四朝元老試圖在奧運舞台爭取三連冠。

英國日前公布奧運代表名單，網球名將梅萊榜上有名，34歲的他將參加單打及雙打項目。「奧運會對我來說有很意義，可以四次出戰對我是很大的榮譽，記得五年前率領英國代表團在里奧開幕禮的一刻，是我生涯其中一個輝煌時刻，第二次肩負上衞冕之名，實在非常激動，對比賽亦充滿期待。」

梅萊是唯一贏過兩面奧運男單金牌的球員，他於上屆（2016年）決賽擊敗阿根廷的博迪奧，而2012年倫敦奧運則力挫瑞士天王費達拿；早前，拿度已宣布放棄參戰奧運，世界一哥祖高域則已落實出戰，至於期望力爭生涯首面男單奧運金牌的費達拿，相信亦會爭逐。梅萊目前正為下周展開的溫網準備，世界排名已跌落119位的他獲賽會外卡參戰。

不過，早前已表示放棄參加奧運的世界排名第5戴姆，則因手腕傷勢嚴重，決定退出溫網。泰姆經醫生診斷，將要戴上手腕夾板保護患處5個星期，隨後要再做磁力共振才能確定復出之期。

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