馬術派歷來最大陣容戰奧運　馬會全力撐港隊

香港賽馬會及香港馬術總會周五(25日)公布參加東京奧運的代表名單，馬會馬術隊成員何誕華將與拍檔 Tayberry出戰三項賽，而謝佩婷、曾靝賜和鍾美娟則會爭逐殘疾人奧運會，這是香港馬術在兩個運動會中參最多騎手的一屆。

何誕華是透過在亞洲及大洋洲區的個人排名，取得2020年東京奧運會的參賽資格。即使賽事延期舉行，何誕華一直保持良好備戰狀態，並於歐洲參與多個國際賽事，得以在今年6月21日的截止日期前，取得奧運馬術三項賽所需要的「最低參賽資格要求」 (Minimum Eligibility Requirements, MER)，是首次有香港馬術運動員，在三項賽項目取得奧運參賽資格。

何誕華自7歲起於馬會薄扶林公眾騎術學校習騎，他目前於英國受訓。何誕華分別於2019年的國際馬聯亞洲錦標賽及2014年的亞運會，獲馬術三項賽團體賽銀牌及銅牌。

至於殘疾人奧運方面，香港將首次派隊參與團體賽事，是殘疾人馬術的里程碑。三位成員包括曾參與兩屆殘疾人奧運會的謝佩婷、曾靝賜和鍾美娟，他們三人皆來自馬會殘疾人馬術隊，並已取得殘奧馬術盛裝舞步項目所需的「最低參賽資格要求」，將於東京殘奧出戰個人及團體馬術盛裝舞步項目。

馬會行政總裁應家柏表示：「四位香港馬術運動員成功取得出戰東京奧運及殘疾人奧運會的資格，我們對此感到非常高興。全賴騎手的努力及馬會團隊的支援，騎手在極具挑戰的一年，仍能保持最佳備戰狀態。本人祝願所有騎手在比賽中有出色的表現。」