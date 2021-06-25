吳安儀新賽季即抽靚籤：「同奧蘇打，很想要吧？」

今年將首闖男子職業球壇的香港「四眼Cue后」吳安儀，新一季比賽的處子作即迎來激戰，將於下月展開的冠軍聯賽硬撼六屆世界冠軍「火箭」奧蘇里雲，令賽事充滿話題性。

擁有三屆女子世界冠軍的吳安儀在個人社交平台上載了首站冠軍聯賽的分組結果及賽程，今年獲得世界桌球巡迴賽為期兩年的外咭的安儀，即抽中與奧蘇里雲、哉斯及賓斯同組，難怪她不禁高呼:「可以同奧蘇打，很想要吧?」隨着ＱSchool結束，新一季職業賽名單亦出爐，首項排名賽就是冠軍聯賽首站，將於李斯特上演，賽事分3階段，首階段於7月20日展開，結束小組賽後會決出32強，躋身8月9至12日的第二階段比賽，至8月13日爭演決賽。

世界桌總於今年3月與世巡賽達成協議，向安儀及另一位女子世界冠軍伊雲絲發出外咭，讓兩位女將在兩年內可與世界頂級球手較量，而她們過去亦試過憑外咭出戰男子職業外圍賽。此外，香港一哥傅家俊因疫情關係亦同樣獲得兩季外咭，不過他沒有報名爭逐今站冠軍聯賽。

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