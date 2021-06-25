籃球　東方X C2青少年精英計劃　接受報名嘞

你的夢想是成為更好的籃球員嗎？現在有機會了！東方體育會及C2 SPORTS合辦了《東方 X C2青少年精英計劃》，現接受有志投入籃球界的青少年球員報名，一經選拔並被挑選的潛質球員，將在7月中旬開始獲得為期至少1年的訓練，以調教他們成為球技更出眾的新力軍。

《東方 X C2青少年精英計劃》將於7月3日及9日假沙田馬場之「沙田馬場波地」籃球場展開為期兩日的選拔，屆時預計約200名男女籃球員將進行一連串的技術測試及比賽，大會將挑選表現出色的球員，晉身訓練班。本計劃志在成為本地籃球界的搖籃，為有潛質青少年籃球員提供每周定期的訓練，內容更會注入外國訓練元素，傑出球員更有機會被安排到海外觀摩及集訓。

選拔詳情：

日期：選拔日首輪（7月3日）/選拔日次輪（7月9日）

時間：早上10時至下午6時30分

地點：沙田馬場之「沙田馬場波地」籃球場