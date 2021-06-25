僅花5年踏足奧運　賽艇洪詠甄視東奧為踏腳石

提起賽艇隊，很多人會想起大師姐李嘉文，洪詠甄（Winne）這個名字，很陌生，也很新奇。畢竟5年前，她才初初學習賽艇，但5年間，她已背負着整支賽艇隊的夢想，朝着東京奧運進發。

距離奧運開幕不到一個月，香港賽艇隊今日（25日）在體院會見傳媒，分享備戰情況。22歲的洪詠甄，對首度參加奧運感到榮幸，但坦言這是出乎意料的事。皆因她一直夥拍大師姐李嘉文划雙人艇，但後者在疫情期間退役，讓她與教練白勵緊急切換「Plan B」，改划單人雙槳艇。沒想到「臨急抱佛腳」下，竟在5月資格賽趕上「尾班船」，成為港隊唯一的奧運代表，也延續了港隊自1992年巴塞隆拿奧運起，從未缺席五環舞台的傳統。

但與時間競賽這件事，Winne早已「做慣做熟」，正如白勵所言：「她16年初學賽艇，17年成為全職運動員，18年參加亞運，19年參加世錦賽，現在輪到奧運⋯⋯她是一個極有天賦的艇手，但還有進步空間，例如爆發力不足，需要加強起步和衝刺訓練。」除了技術，Winne表示最難克服的是心理壓力：「我背負著整支賽艇隊的夢想，既是動力，也是壓力。而且現在經常進行高強度訓練，會有肌肉痛，喘不過氣的情況，要有毅力才能捱過。」不過，她自有一套減壓良方：「我喜歡聽宮崎駿動畫的音樂，最喜歡《幽靈公主》，會把她的鬥志套用到比賽。」

至於奧運目標，Winne坦言並非獎牌：「我主要會享受過程，見識世界各地的運動員，吸收經驗。目標是每場做到最好，爭取最佳名次。」白勵則形容，這屆奧運是「踏腳石」，讓她朝著杭州亞運，甚至巴黎奧運頒獎台進發。他續透露賽艇隊會在7月17日抵達東京，在19至22日進行最後訓練，並在23日開幕日正式開賽。

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