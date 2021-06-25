亞協盃　唔齊腳照搏！東方龍獅鬥220體育會

「亞協盃」J組周六（26日）將舉行2場次輪賽事，頭場下午4時東方龍獅於香港大球場擺下擂台迎戰220體育會；尾場晚上8時理文則坐鎮其港超的主場將軍澳運動場，恭候臺南市FC，「黃衫軍」今場只要贏波便很大機會出線，定必精銳盡出，全力搶Win！（Now 633周六下午4時及晚上8時直播）

近一個月經歷陣容劇變的東方龍獅，無論陣容或戰術打法都需要「大執位」，首戰僅以0比1不敵「夫添」出擊的理文，主教練盧比度（Chino）直言對球隊表現收貨，並認為要重新建立比賽體系需要時間：「我對球隊尤其年輕球員感到驕傲，之後睇番片，我哋有幾次組織都到30幾腳波，成功掌握控球權，但呢一切都需要時間建立，唔會一兩周就見到成效，我哋需要繼續努力。」

隊長梁振邦上仗最後因傷未能出戰，Chino透露「傻邦」傷患處的痛楚正在減少，情況仍需觀察，至於艾華頓經歷大傷後，尚未回復至最佳狀態，並表示會根據兩人體能狀況，再考慮是否派他們出戰。東方若要保住出線希望，今場非勝不可，Chino就認為與220體育會的對決不容輕敵：「今場同對手係55波，佢哋輸咗第一場之後，都會想贏番波，但我哋肯定都會盡力攞3分。」

上仗為東方正選出戰的黃威，早前隨港隊遠征巴林，他承認回港後依然受時差影響，但認為參加世盃外的贏得寶貴經驗：「港隊嘅訓練同比賽質素好高，節奏好唔同，每次都有得着。」他表示今仗面對220體育會，東方首要任務是改善前場把握力，希望搶得今屆賽事首勝。

蒙古代表220體育會上仗淨吞臺南市FC「3蛋」，可算是客觀反映了這支「亞協盃」初哥與對手的實力差距，雖然最終戰果一面倒，但個別球員的表現依然值得留意。其中1號門將艾卡泰文作為球隊主力球員，上仗多次貢獻精彩撲救，顯示出不凡身手，此子必即將成為東方一大障礙。進攻方面，巴卡基亞的組織能力亦值得關注，上仗這位球隊中場曾送出致命傳送，與身材魁梧的隊長尼亞馬索爾，多次在前場製造威脅，絕對不容小覷。