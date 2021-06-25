足總董事局換屆 「貝系」得票一面倒當選

被視為「貝系」的陳曉峰（左起）、胡偉民、曾王琬琪、王紹基，以及黃俊雄當選後合照。（林卓臻攝）

香港足球總會周五（25日）於香港公開大學賽馬會健康護理學院，舉行2021年度首次會員特別大會，為5個董事席位舉行改選，最終被視為「貝系」的王紹基、黃俊雄、胡偉民及陳曉峰首次當選，連同成功連任的曾王琬琪，5人任期為2021至2025年。

大會首先選出2位「與球會有聯繫的董事」，由傑志會長伍健、天水圍飛馬主席譚秉智、晉峰會長黃俊雄及九龍城區體育會會長王紹基競逐，結果首輪投票便得出結果，由黃俊雄及王紹基當選。其後大會再選出3位「與球會無聯繫的董事」，其中曾宣布參選的方時俊，會前因個人原因退選，競選人數剩下曾王琬琪、胡偉民、莫文韜、陳曉峰、鄧澍焙及康寶駒6人，結果除了有胡偉民及陳曉峰當選之外，曾王琬琪亦成功連任。

今次董事席位選舉有多位候選人競逐，足總主席貝鈞奇會後形容今次選情前所未有激烈，並希望新一屆董事會要團結一致，為推動足球發展集思廣益。貝鈞奇透露負責管治架構的新任總監月底將上任，算上上月初上任的新足總行政總裁，足總管理層將會面臨大改動，他希望籍新人事變動，為足總取得新局面。

是日選出的5位足總董事中，有4人首次進入足總管理層，其中包括今季港超新升班球隊晉峰的會長黃俊雄，他表示希望做好青訓及5人足球發展：「我哋自己球會，主要都係做青少年訓練為主，我希望將來梯隊發展可以有系統化啲，同埋我嘅夢想係將香港5人足球賽，轉為職業化聯賽。」黃俊雄表示當選後，會盡力幫助提升董事局透明度：「香港球迷係好多，我希望大家都知道依家足總係做緊乜。」

晉峰一直有意建立自己所屬球場，讓球隊有固定場地訓練，黃俊雄希望加入足總董事會後，能夠幫助球會達成這個目標，包括向政府或康文署「攞場」，或者與慈善組織合作興建可以共用的足球場。