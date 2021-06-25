亞協盃　為爭出線唔輕敵　理文喪攻臺南市FC

「亞協盃」J組周六（26日）將舉行2場次輪賽事，頭場下午4時東方龍獅於香港大球場擺下擂台迎戰220體育會；尾場晚上8時理文則坐鎮其港超的主場將軍澳運動場，恭候臺南市FC，「黃衫軍」今場只要贏波便很大機會出線，定必精銳盡出，全力搶Win！（Now 633周六下午4時及晚上8時直播）

理文上輪以1比0力挫東方龍獅，今場只要再下一城，並寄望220體育會失分便能晉級，但主教練陳曉明明言不敢輕敵：「臺南絕對唔可以忽視，最近一場中華台北對科威特，佢哋有球員表現都ok。2個外援馬可同班吉都有身型同個人能力，列斯奧之前對過班吉，認為佢唔係一個易應付嘅球員。」他又點名臺南隊長吳俊青是一名全面的中場球員，而上仗梅開二度的陳瑞杰亦具備實力，球隊已為不同球員制定對策。

上仗理文有部分球員出現抽筋的情況，「曉明Sir」坦言是受到隔離和舟車勞頓影響，這數天球隊為有需要的隊員安排按摩、膳食服務，幫助他們的恢復和適應。另外，黃俊皓去役撞傷，今場能否披甲仍有待觀察。

上場後備上陣表現不俗的中村祐人表示，他的體能已提升到9成。雖然2年前曾代表傑志與當時效力航源FC的班吉交手，但中村坦言對該位海地前鋒沒有太大印象，不過他強調絕對要提防對手：「一位長期出外踢波嘅外援永遠唔容易對付，我哋一定要小心佢。」

臺南市FC上仗輕取220體育會3比0，要爭出線今場不容失手。左翼陳瑞杰上仗獨取2個入球，但論到表現更佳者，不得不提進攻策動者吳俊青，這位隊長與俄羅斯外援阿林在中場一攻一守，吳俊青充當將皮球運上前場的指揮官，其盤球和傳送能力強，必成理文心腹大患。

此外，是役擔任右翼的海地國腳班吉亦交出一記助攻，而加勒比海島國射手馬可則於中路衝鋒陷陣，其身體質素上乘，背身護級是他一大殺着，「黃衫軍」絕對要對其助攻能力有所防範。鑑於臺南的中前場球員速度快，而且具備柱躉式中鋒，預料他們今場對理文將採取被動，再尋找機會快速反擊。