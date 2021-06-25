亞冠盃　首戰愈踢愈好　羅梓駿：下場贏埋！

傑志剛於「亞冠盃」J組賽事旗開得勝，2球淨勝FC泰港。當中首征亞冠分組賽的羅梓駿承認開賽初段有點緊張，幸好之後愈踢愈有信心。對於周日（27日）即將硬撼日本代表大阪櫻花，「羅梓」指自己身體恢復進度良好，目標希望「下場贏埋」，替球隊再下一城！

首次於「亞冠盃」分組賽上陣的羅梓駿承認初次亮相，加上熱身時突然下大雨，令自己在開賽初段更添緊張。幸好球隊之後有運，一直保持不失，整隊愈踢愈順，為自己建立不少信心。由於泰超仍未開季，「羅梓」認為泰港FC上仗明顯未「入局」，而這點亦成為勝負分野：「賽前睇過對手喺泰超嘅比賽片段，知道行軍速度好快、個別球員個人技術好好，但佢哋琴日完全唔係狀態內，相反我哋訓練個陣準備充足，自己亦保持到體能，可能咁樣係一個好處。」

「羅梓」剛剛隨港隊遠赴巴林征戰「世盃外」，他相信這次經驗對自己備戰「亞冠盃」有很大幫助：「前排對手係亞洲一線國家隊，速度、個人技術絕對係另一個層次，咁所以踢完香港隊返嚟，防守都會集中咗。」「羅梓」同時向球迷「大派定心丸」，指自己身體恢復進度良好，有信心開賽前可回復至100%。

傑志即將會硬撼日本代表大阪櫻花，「羅梓」表示有留意對方上仗對FC廣州的表現，覺得這支日本勁旅以控、傳為主，再配合小組滲入的戰術，進攻上不會過於心急，與上仗的FC泰港完全屬兩種踢法，惟球隊目前士氣正佳，目標當然希望「贏埋」再下一城，減低之後的比賽壓力。