英格蘭證修夫基將續約　輸畀德國都冇影響

英格蘭周三(30日)凌晨歐國盃16強對德國前，領隊修夫基獲英格蘭足總派定心丸，足總主席布寧咸證實決賽周後會同修夫基續約，據報新合約為期3年。英格蘭足總一直欣賞佢帶領英格蘭嘅表現，就算嚟緊歐國盃輸畀德國提早出局，都唔會影響呢個續約決定。

英格蘭喺今屆歐國盃分組賽0失球首名出線，為原本合約去到2022年嘅修夫基贏得一份新約，布寧咸親口證實：「我哋希望修夫基喺合約期後繼續執教，等今屆賽事完結後就會正式展開續約磋商。修夫基嘅工作非常出色，英格蘭首名出線，亦有一條堅固防線，足總對佢係100%支持！唔理16強嘅結果係點，我哋都想修夫基繼續留低。」

據英國《太陽報》消息，英格蘭足總已經預備一份3年新約，年薪為300萬英鎊，意味修夫基除咗會領軍出戰2022年卡塔爾世界盃外，仲會帶隊打埋2024年喺德國舉行嘅歐國盃。現年50歲嘅修夫基帶領英格蘭踢過57場賽事，期間拎到36場勝仗，勝率約63%，係英格蘭歷來勝率第2高嘅領隊(執教10場以上)，僅次於卡比路。