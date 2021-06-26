歐國盃勞碌榜 瑞士最忙 英格蘭最爽
2021年06月26日 10:01
東網電視更多新聞短片
最強博彩盤路過關神器《串績王》：http://win.on.cc/football/
今屆歐國盃破天荒由11個國家/地區合辦，唔少球隊都要飛去唔同地方比賽，喺16強賽事開打前，英國《每日郵報》就統計咗16強球隊嘅「舟車勞頓」情況，結果瑞士喺3場分組賽加埋16強，一共飛咗11,660公里，成為最忙碌球隊，而英格蘭就係唯一一支仲未需要搭飛機去比賽嘅球隊。
以往歐國盃決賽周多數喺1個主辦國踢晒，但今屆「百花齊放」下就玩殘班球員，好似喺A組嘅瑞士首仗要飛去阿塞拜疆，第2場就去羅馬作客意大利，第3輪又要飛返去阿塞拜疆，嚟緊16強對法國就要飛去羅馬尼亞，累積飛行距離高達11,660公里，係16強當中最多一隊(見表)。
至於英格蘭貴為今屆「主辦國之星」，3場分組賽都係喺主場溫布萊球場出擊，拎到首名出線後，16強對德國亦會繼續留喺倫敦比賽，所以目前飛行時間同佢哋失球數字一樣係「0」。如果英格蘭晉級8強，就會首次飛去意大利比賽，若果有幸繼續前進，4強同決賽又會返番去溫布萊球場，都咪話唔爽！
【16強累積飛行距離】
瑞士●11,660公里
威爾斯●8,662公里
瑞典●8,629公里
比利時●7,764公里
捷克●7,477公里
烏克蘭●6,046公里
葡萄牙●5,948公里
奧地利●5,624公里
克羅地亞●2,942公里
西班牙●2,462公里
法國●1,887公里
荷蘭●1,788公里
意大利●1,445公里
德國●920公里
丹麥●636公里
英格蘭●0公里