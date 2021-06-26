歐國盃勞碌榜　瑞士最忙　英格蘭最爽

今屆歐國盃破天荒由11個國家/地區合辦，唔少球隊都要飛去唔同地方比賽，喺16強賽事開打前，英國《每日郵報》就統計咗16強球隊嘅「舟車勞頓」情況，結果瑞士喺3場分組賽加埋16強，一共飛咗11,660公里，成為最忙碌球隊，而英格蘭就係唯一一支仲未需要搭飛機去比賽嘅球隊。

以往歐國盃決賽周多數喺1個主辦國踢晒，但今屆「百花齊放」下就玩殘班球員，好似喺A組嘅瑞士首仗要飛去阿塞拜疆，第2場就去羅馬作客意大利，第3輪又要飛返去阿塞拜疆，嚟緊16強對法國就要飛去羅馬尼亞，累積飛行距離高達11,660公里，係16強當中最多一隊(見表)。

至於英格蘭貴為今屆「主辦國之星」，3場分組賽都係喺主場溫布萊球場出擊，拎到首名出線後，16強對德國亦會繼續留喺倫敦比賽，所以目前飛行時間同佢哋失球數字一樣係「0」。如果英格蘭晉級8強，就會首次飛去意大利比賽，若果有幸繼續前進，4強同決賽又會返番去溫布萊球場，都咪話唔爽！

【16強累積飛行距離】

瑞士●11,660公里

威爾斯●8,662公里

瑞典●8,629公里

比利時●7,764公里

捷克●7,477公里

烏克蘭●6,046公里

葡萄牙●5,948公里

奧地利●5,624公里

克羅地亞●2,942公里

西班牙●2,462公里

法國●1,887公里

荷蘭●1,788公里

意大利●1,445公里

德國●920公里

丹麥●636公里

英格蘭●0公里