比利時主帥信心爆棚：唔使特別防守C朗

比利時同葡萄牙將於周一(28日)凌晨歐國盃16強交鋒，比利時領隊馬天尼斯表示，並冇特別制定防守戰術對付C朗，因為所有葡萄牙球員都好有威脅，需要嚴防對手每一位球員。

馬天尼斯話：「好明顯我哋需要做好防守，但如果制定針對某一位球員嘅防守戰術，好容易被對手其他球員突襲。無可否認C朗走位意識非常強，總可以喺適當時間喺適當地方出現接應射門，我知佢係世界最佳球員之一，但都要嚴防球場上另外10位葡萄牙球員，所以我哋必須保持緊密隊形，做到真正滴水不漏。」呢位西班牙籍名帥亦透露，比利時需要提升進攻力，先至有機會擊敗葡萄牙。

另外，根據歐洲足協官方統計，C朗係今屆歐國盃整體表現最佳球員，累積分數達到86,579分，比第2位德國翼衞魯賓高辛斯多超過20,000分。

歐洲足協根據球員擔任嘅位置，制定唔同統計數據，例如前鋒主要計算佢哋嘅入波、助攻、過人、傳球成功率等關鍵數據。防守球員以攔截、零封等數據為主。

踢完分組賽之後，C朗以86,579分排第1位，魯賓高辛斯以61,937分排第2位，荷蘭中場韋拿杜姆以57,715分排第3位。