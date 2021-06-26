美職「加州打吡」 睇小豌豆表演
2021年06月26日 13:05
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除咗歐國盃之外，美職都好波連場，包括將於周日(27日)朝早上演嘅「加州打吡」聖荷西地震主場洛杉磯銀河。洛杉磯銀河一向採取「星戰策略」，歷年來引來多位頂級球星，由以往碧咸、謝拉特、伊巴謙莫域，到依家有查維亞靴南迪斯擔大旗。
曾經效力曼聯嘅「小豌豆」查維亞靴南迪斯今季美職已經有8球進帳，同西雅圖海灣者前鋒 雷迪亞斯，並列射手榜第1位，狀態非常出色，今場隨時又有「士哥」，大家記得留意佢表演。
直播表
周六5:30pm 日乙 京都不死鳥Vs岡山綠雉
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周日凌晨零時 歐國盃 威爾斯Vs丹麥
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周日3:00am 歐國盃 意大利Vs奧地利
Now 618、616
周日5:30am 美職 肯薩斯體育會VsFC洛杉磯
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周日8:00am 美職 芝加哥火燄Vs費城聯
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周日8:30am 美職 拿舒維爾VsCF蒙特利爾
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周日10:00am 美職 聖荷西地震Vs洛杉磯銀河
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周日11:00am 美職 波特蘭伐木者Vs明尼蘇達聯
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