歐國盃16強大戰將於周日(27日)凌晨展開，喺分組賽絕處逢生嘅丹麥率先登場，於阿姆斯特丹中立場火併威爾斯。威爾斯分組賽表現平穩，但氣勢明顯唔及士氣高昂嘅丹麥，呢支北歐勁旅克服重重難關，一眾球員亦逐漸尋回最佳狀態，有力擊退威爾斯延續「童話之旅」。（Now 618及616周日凌晨零時直播）

1992年歐國盃童話式奪冠嘅丹麥，今屆經歷噩夢開局，基斯甸艾歷臣喺首戰因心臟問題暈倒球場，丹麥痛失主力，球員精神上受嚴重打擊，結果頭兩場輸晒。不過佢哋喺冇退路下踢出最熱血一仗，4比1大破俄羅斯後奇迹以次名出線，球員士氣及信心自然處於高點。事實上丹麥合作同戰術亦相當成熟，佢哋3場分組賽錄得59次攻門，平均每場有接近20次，經歷上仗大炒俄羅斯後，尤素夫保臣及丹斯加特等前鋒已經「撻着」，加上賀積查治喺中場一夫當關，相信表現會愈來愈好。

威爾斯輸往績

威爾斯分組賽以1勝1和1負成績，憑得失球差壓倒瑞士以次名出線，不過3場賽事僅入3球，表現冇太大驚喜，仍然係依賴加里夫巴利同艾朗藍斯兩大球星支撐。威爾斯上仗輸畀意大利，中場艾芬安柏度食紅牌今場要停賽，戰力受到削弱。佢哋過去4次同丹麥交手1勝3負，唯一贏波只係熱身賽，其餘3場敗仗都係喺正式國際賽，丹麥可睇高一線。