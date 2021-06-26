舒希克想去英超搵食　熱刺或簽佢接替卡尼

捷克前鋒柏德列舒希克喺今屆歐國盃表現大勇，已經有3球進帳，包括對蘇格蘭一役，離門49.7碼笠入，技驚四座，吸引唔少大球會注意。據悉英超勁旅熱刺有意簽入呢位25歲射手，接替可能離隊嘅哈利卡尼。

出身於捷克球隊布拉格斯巴達嘅柏德列舒希克，已經去過意甲同德甲搵食，先後效力過森多利亞、羅馬、RB萊比錫，上年9月加盟利華古遜，但一直入球數字唔多，今季為利華古遜踢29場聯賽僅入9球。

不過，隨住柏德列舒希克喺今屆歐國盃大爆發，立即成為搶手貨，當中以熱刺最想簽入佢，因為陣中首席射手哈利卡尼已經多次暗示將於今屆歐國盃結束後「跳槽」，好可能轉投曼城，熱刺需要做定準備，物色新射手。身高1米90嘅柏德列舒希克衝擊力強，適合英超風格，成為熱刺管理層心目中嘅好人選。

事實上，柏德列舒希克2019年由羅馬轉投RB萊比錫前，已經透露想去英超搵食，自爆當年愛華頓、水晶宮想簽佢，依家機會又來了，相信柏德列舒希克應該唔會拒絕熱刺。