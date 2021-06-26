亞協盃　東方龍獅1球小勝220體育會

周六（26日）「亞協盃」J組次輪賽事，東方龍獅於香港大球場迎戰220體育會。雖然東方上半場並未佔太多甜頭，但換邊後加強進攻之下搶回形勢，最終憑李嘉耀一球致勝，以1比0小勝220體育會，取得球隊今屆亞協首勝。

兩軍上場均落敗，皆渴望重回勝軌。220體育會今仗續以蒙古國門艾卡泰文把關，隊長尼亞馬索爾、日援立石爽志聯手攻堅；東方龍獅今場沿用鄭子森、奧利華等小將踢正選，艾華頓正選姿態復出，基頓、馮慶燁扼守中路。

開賽初段東方龍獅沒有掌握太大優勢，5分鐘林恩許斬出罰球，梁冠聰後上正額一鑿，被艾卡泰文沒收。12分鐘220體育會的艾坦素按捺不住起腳，但遠遠偏離目標，未能威脅繼續把關的葉鴻輝。

穿起粉紅球衣的東方雖然佔較高控球率，但僅在外圍猜波，具威脅攻勢不多，更一度被對手偷襲，24分鐘尼亞馬索爾禁區頂無人看管起腳，好在梁冠聰及時飛盡閂走。30分鐘艾華頓更早早被換出，要由鍾偉強入替。

220體育會半場前一度反客為主，巴卡基亞突破越位傳中，尼亞馬索爾第一時間撞射抽高。馮慶燁更有一次差點被巴卡基亞偷波，幸好基頓包抄化險為夷，半場雙方互交白卷。

換邊後，東方隨即換入黃梓浩及王力威加強侵略性，更在55分鐘收到效用。黃威禁區頂妙傳入楔的李嘉耀，後者勁射破網，為東方龍獅打破僵局。

隨後一次角球攻勢，梁冠聰踢前，林恩許門前加一腳，可惜被門將艾卡泰文化解。乘220球員體力下降，東方加強壓迫，63分鐘黃威開出角球，鍾偉強梪入中間，王力威門前倒掛，姿勢分十足，惟欠缺準繩。

69分鐘鍾偉強邊路爆破，橫傳予門前的王力威，但該位巴基斯坦裔鋒將大好機會下竟然抽高。7分鐘後後備入替的小將馬希偉傳中，梁冠聰入楔起腳同告無功而還。

隨着王力威末段的中距離射門斜出，雙方及後再無入球進帳，東方龍獅維持1比0勝局至完場，李嘉耀一箭定江山，助球隊在亞協打開勝利之門。