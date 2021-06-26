奧地利質素差一截　意軍攻守兼備上盤穩開

歐國盃16強淘汰賽，「雙利之戰」意大利出戰奧地利，今場喺中立場倫敦溫布萊舉行。以首名出線嘅意大利今屆走勢凌厲，不但3場分組賽全勝，而且各項賽事已經11連勝，兼保持不失球，可以話係攻守兼備。加上雙方近6次對賽，意大利獲得5勝1和，意軍讓一球，照捧上盤。（Now 618及616周日凌晨3時直播）

意大利喺文仙尼執教之下，已經建立一套行之有效嘅戰術系統，保持連續30場賽事不敗，追平傳奇名帥保素喺1939年創下嘅意大利史上最長不敗紀錄，同時連埋熱身賽、歐國聯同世盃外，呢支「藍衣軍團」已經連續11場賽事冇失波，比賽時間長達1,055分鐘，對上一個攻破佢哋大門嘅人，已經要數到上年10月荷蘭中場雲迪碧克，只要今場保持清白之身，就可以追平意大利喺1972至74年間創下嘅連續12場不失球紀錄。

分組賽大輪換抖到足

然而，破紀錄都係其次，意大利今屆的確有「冠軍相」，喺提早取得16強席位下，領隊文仙尼上場分組賽輪換8位正選球員，仍以1比0擊敗威爾斯，可見全隊球員無論正選或後備，狀態及士氣都非常好。最重要係意大利經過上場輪換陣容後，一班主力獲得時間休息，為今仗以至整個淘汰賽作好準備。

至於奧地利雖然喺3場分組賽取得2勝1負，但所贏兩場對手只係弱隊北馬其頓、烏克蘭，對住傳統勁旅荷蘭，則以0比2敗陣，可見佢哋嘅實力同歐洲一線球隊仍有一段距離，預料今場將處於被動局面，形勢不樂觀。