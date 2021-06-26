16歲鄭渝破何詩蓓港績　周日為奧運最後一搏

「D1長池分齡游泳比賽III」今日（26日）在維多利亞公園舉行首日賽事。16歲的鄭渝打破「混血女飛魚」何詩蓓保持的400米個人混合泳香港紀錄，為明日（27日）轉戰200米自由泳，衝擊東奧B標的最後一搏，注入強心針。

東奧游泳資格明日截數，意味著一連兩日的「D1長池分齡游泳比賽III」，是一眾港將最後的達標賽。16歲的鄭渝（Chloe）在400米個人混合泳游出4分48秒58，把何詩蓓在2013年創下的港績（4分51秒30）大幅推前2秒72。她形容這是生涯里程碑，但並未自滿：「我不會覺得到達了另一個層次，或者夠了，否則這輩子難再進步。我相信只要好好預備，上天就不會辜負你，一定會拿到更好成績。」

雖然刷新了400米個人混合泳紀錄，但其實Chloe的重點，放在明日的200米自由泳，期望達到東奧B標（2分0秒8），以代表港隊出戰4x200米自由泳接力。「我的『PB（個人最佳）』是2019年學界造出的2分02秒，教練相信我有能力達標，但要視乎臨場發揮。我會好好休息，在東奧截數前，游一場不留遺憾的比賽。」

另一女將何南慧在100米自由泳游出「PB（個人最佳）」56秒08，惜與東奧B標（56秒01）相差0.07秒，她同樣會於明日再度亮相。不過，何南慧的心情相對輕鬆，皆因她在本月20日已達到200米自由泳B標，成功保住港隊的東奧4x200米自由泳接力資格，料可首度踏足奧運舞台。

至於男將卓銘浩則在400米自由泳的首200米游出1分49秒01，仍未達到東奧A標（1分47秒02），他坦言達標「死線」臨近，因壓力影響表現，會放鬆心情在明日最後一搏。