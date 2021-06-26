亞協盃　4分鐘內轟3球　理文贏臺南市FC出線

「亞協盃」J組周六（26日）於將軍澳運動場，上演尾場賽事，由坐鎮其港超主場將軍澳運動場的理文，激戰臺南市FC。理文憑荷西安祖、亞哥斯達及金承龍，於4分鐘內連轟3球，上半場已遙遙領先。比賽尾段雖然臺南市FC成功破蛋，但補時階段中村祐人錦上添花，最終理文以4比1擊敗臺南市FC，2連勝下以6分排在小組榜首，成功提早出線。

隨著頭場東方龍獅以1球擊敗220體育會，理文今仗只要取勝便能提早出線。主場出擊的「黃衫軍」精銳盡出，只有1個換人調動，由鄭兆均取代李康廉。至於傷勢未有大礙的黃俊皓，與顏樂楓組成雙防中，上仗攻入奠勝球的基華尼頓則續任單箭頭。客隊臺南市FC則由上仗梅開二度的左翼陳瑞杰，連同隊長吳俊青，全力於前線支援外援馬可，惟陣中另一外援班吉則先列後備。

擁有主場之利的理文積極搶攻，開賽初段已出現中目標埋門，亞哥斯達右路橫傳入禁區，基華尼頓連隨撞射，對方門將潘文傑撲出不遠，鄭兆均補射亦告高出。7分鐘理文率先打開紀錄，鄭兆均左路位置搏得罰球，由金承龍主理，荷西安祖前柱一頂破網。3分鐘後理文再下一城，亞哥斯達前場與基華尼頓一記「撞牆」，輕鬆突破對方防線，前者禁區內輕鬆射入，替球隊射成2比0。轉眼間又是「黃衫軍」攻勢，基華尼頓禁區內起腳，對方守衞擋出不遠，金承龍補中得手，助球隊11分鐘已遙遙領先3球。

大幅領先的理文之後未有放慢手腳，3分鐘後「承龍大哥」右路開出角球，列斯奧頭槌二傳，荷西安祖近門再「加多頭」，僅僅被潘文傑托出底線，未能梅開二度。落後的臺南市FC之後開始站穩陣腳，22分鐘出現黃金機會，陳瑞杰右路接應隊長吳俊青長傳後，橫傳予馬可，可惜被列斯奧快一步踢走。比賽節奏之後逐漸放慢，隨著兩軍射手馬可，以及基華尼頓各自攻門不中目標，理文半場以3球優勢領先臺南市FC，返入更衣室。

易邊後臺南市FC換入海地國腳班吉，企圖收窄比數差距。52分鐘差點再失多球，基華尼頓左路憑一己之力推入禁區，可惜射門僅僅柱邊出界。7分鐘後徐宏傑左路壓落底線，混亂下基華尼頓成功起腳，但未能考驗門將潘文傑。理文下半場繼續控制大局，可惜無論鄭兆均的勁射、基華尼頓的笠射皆未能增添比數。比賽後段理文陸續收起亞哥斯達、基華尼頓等主力，73分鐘金承龍左路傳中，前柱鄭兆均刻意漏後，可惜後備入替的鄧匡延，以及中村祐人的接連起腳卻未能再下一城。

比賽尾段理文錯失黃金機會，徐宏傑右路壓落底線後橫傳中路，黃俊皓近射卻中柱彈出。落後的臺南市FC未有放棄，86分鐘成功破蛋，馬可右路傳中，吳俊青射門「撻q」後落到班吉腳下，這名前鋒轉身抽射，攻破袁皓俊十指關。補時階段中村祐人禁區外遠射「省中人」後有運地破網，替理文鎖定勝局，最終理文以4比1擊敗臺南市FC。

理文全取3分後升上J組首名，由於同分的話「亞協盃」分組賽排名會先計算對賽成績，而理文已先後擊敗暫時同得3分的東方龍獅、臺南市FC，因此在分組賽尚餘一輪下，理文得以提早出線。