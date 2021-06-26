亞冠盃　憑士氣抗敵　傑志惡鬥大阪櫻花

傑志在「亞冠盃」J組首仗旗開得勝，今日乘勇出擊，於武里南體育場挑戰日職勁旅大阪櫻花。雖然對手火力強橫，但「藍鳥」2018年正是從日職球隊身上取得香港球會亞冠首勝，如今傑志實力有增無減，絕對有力一戰。（Now 633周日晚10時直播）

傑志首仗對東道主FC泰港，憑羅拔圖和丹恩奴域入球報捷，3日後便要面對上季日職殿軍大阪櫻花。總教練朱志光坦言休息時間不足，但勝仗無疑振奮士氣，高昂軍心甚至掩蓋他們的疲態，「朱Sir」指會視乎臨場需要作出適當調動。朱志光又稱大阪櫻花球員走位靈活、組織有耐性，而且具備亞冠經驗，預料今場傑志會處於被動：「佢哋9號（阿當泰加特）、右邊個新晉日本國腳（坂元達裕）個人能力好強，仲有4號（原川力）罰球好好。」基爾頓、朴俊炯和黃洋再領一面黃牌便要面臨停賽，但「朱Sir」坦言每場比賽皆重要，不會要求球員有所避忌。

鄭展龍對球隊防守有信心

傑志3年前憑鄭展龍的世界波絕殺柏雷素爾，取得香港球會史上亞冠首勝。今場再遇日職隊伍，「龍仔」期望可以落場，並表示自己大概了解對手踢法：「佢哋比較多喺中間入滲，之後先會喺邊路進襲，但我哋防守紀律好好，打入中間唔係咁易，我哋亦有幾位高大球員，高波都唔太擔心。」

大阪櫻花上仗憑奧野博亮和泰亞高的入球，以2比0輕取FC廣州。68歲教頭古比曾執教多支巴甲豪門，今年第3度接掌帥印。櫻花在亞冠的最佳成績是2011年進身8強，該年正正由古比領軍。這支日職球隊今季面臨主力流失，杮谷曜一朗等大將離隊，但仍留得住上季助攻王清武弘嗣、門將金鎮鉉等靈魂人物。除中鋒泰加特具一定實力外，左閘丸橋祐介、中場奧野博亮亦是危險人物。值得留意的還有39歲老將大久保嘉人，他今季暫時已攻入6球，證明寶刀未老，今仗對傑志有望繼續披甲。