亞協盃　球員現疲態 陳曉明：下場會輪換

「亞協盃」J組周六（26日）上演尾場賽事，由理文於將軍澳運動場迎戰臺南市FC。最終理文以4比1輕取對手，兼於分組賽順利提早出線。賽後主教練陳曉明承認球員有疲態，下仗或會有所輪換。

主教練陳曉明對球隊表現感到滿意，認為球員今仗比賽態度、以及所展現待能量皆相當好，令開局相當順利，上半場已經射入3球。球隊下半場速率明顯下降，壓迫亦大大減少，「曉明sir」坦言球員仍有倦意，加上疫情下的安排，令體能狀況未回復至最。他又指球隊即使在領先3球下，下半場仍積極爭取入球，卻因錯失不少黃金機會，而未能拉開比數，但認為最重要是能夠順利出線。

理文已經提早出線，「曉明sir」認為當務之急是讓一眾主力休息：「4日內踢咗2場，好多球員有疲態係事實，睇返頭先換走嘅曾錦濤、列斯奧等都年過30歲，應該會留返佢哋喺之後嘅賽事。」「曉明sir」又透露下仗陣容會有所輪換，希望在肯定出線的情況下，以球員健康為前題，並讓更多球員參與「亞協盃」賽事，惟他強調絕對不會「hea踢」，會以3戰全勝為目標。

理文成軍5年，球隊在其帶領下愈見進步，「曉明sir」賽後首先感謝理文給予自己機會再戰「亞協盃」，認為帶領球隊創下歷史首戰亞協屬緣份。雖然帶隊過程中受到不少批評，但樂見理文能夠保持初心，好像今仗便有不少年青球員上陣，對球隊發展相當正面。