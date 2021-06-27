丹麥童話停不了！4球挫威爾斯闖8強

周日(27日)凌晨歐國盃16強展開，威爾斯與丹麥在荷蘭中立場交鋒。丹麥憑新進射手多爾貝治梅開二度，以4比0大炒上屆4強份子威爾斯，率先闖入8強，下仗將與荷蘭或捷克勝方交手。

開賽初段威爾斯率先搶攻，10分鐘，加里夫巴利右路斜插禁區搵到起腳機會，但係有少少「片咗」僅貼柱出界，這段時間威爾斯形勢唔錯，共錄得7射1中數據，可惜未能先開紀錄。

丹麥站穩陣腳後逐續漸佔得上風，取代尤素夫保臣出任中鋒嘅多爾貝治果然有計，佢出身於阿積士，今場返母會主場作戰特別生猛，27分鐘，呢位23歲射手接應丹斯加特傳送，左路切入禁區頂右腳熨遠柱死角入網，丹麥領先1比0。威爾斯右閘干拿羅拔斯其後更拉傷大腿，被逼退下火線，形勢更惡劣。

48分鐘，丹麥後場有犯規情況，基化摩亞被侵犯，但球證冇理，隨即巴夫韋迪右路邊線突破傳中，威爾斯利物浦後衞尼高威爾斯解圍失誤，送到多爾貝治腳下，多爾貝治門前大腳抽入，時來運到梅開二度，丹麥領先到2比0。

威爾斯輸緊兩粒焗攻，換埋哈利威爾遜出嚟博一博，丹麥就將防線縮後，拖慢節奏，有機會就打快速反擊，戰術相當成功，88分鐘米希利整多粒，臨尾哈利威爾遜領紅牌之後，巴夫韋迪埋齋，最終丹麥大勝4比0完場。